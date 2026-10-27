चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, फॉर्म-6 और SIR मुद्दों पर क्या कहा?

लेखन गजेंद्र 09:37 am Oct 27, 202609:37 am

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), फॉर्म-6 और अन्य तमाम मुद्दों पर उठ रहे सवालों के जवाब में एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। यह हलफनामा राकेश कुमार सिंह की अर्जी के जवाब में दाखिल किया गया है। याचिका में शक्ति के धीरे-धीरे केंद्रीयकरण, एजेंडा और मिनट्स की गैर-मौजूदगी, इलेक्टोरल-रोल प्रक्रिया में बदलाव और बिना सर्वसम्मति से फैसले लिए जाने का आरोप है। आयोग ने सभी सवालों पर क्या जवाब दिया? आइए, जानते हैं।