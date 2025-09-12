सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली-NCR ही क्यों? पूरे देश में लगना चाहिए पटाखों पर प्रतिबंध

सुनवाई

CJI ने आपबीती बताई

CJI ने आगे कहा, "हम सिर्फ दिल्ली के लिए कोई नीति नहीं बना सकते क्योंकि वे देश के सभ्रांत नागरिक हैं। मैं पिछली साल सर्दियों में अमृतसर में था और वहां का प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है, तो पूरे देश में लगाया जाना चाहिए।" न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि सभ्रांत वर्ग अपना ख्याल रखता है और वे दिल्ली में प्रदूषण होने पर बाहर चले जाते हैं।