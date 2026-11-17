राहुल गांधी के 48 सवालों वाली अर्जी पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

राहुल गांधी के 48 सवालों वाली अर्जी पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

लेखन गजेंद्र 05:04 pm Nov 17, 202605:04 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 10 विपक्षी नेताओं की 48 सवाल पूछने वाली याचिका पर चुनाव आयोग से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने मंगलवार को कहा कि याचिका पर आयोग की आपत्ति आने के बाद 9 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि याचिका पर आयोग को गंभीर आपत्तियां हैं।