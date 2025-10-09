सरोगेसी कानून लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपतियों को राहत, उम्र में छूट
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरोगेसी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे जनवरी 2022 से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपतियों को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत लागू आयु सीमा उन दंपतियों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने जनवरी 2022 में कानून लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह फैसला न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 3 दंपतियों की याचिकाओं पर सुनाया है।
फैसला
कोर्ट ने क्या कहा?
बार एंड बेंच के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "सरोगेसी कानून लागू होने से पहले उनके पास फ्रीज भ्रूण थे या सरोगेट मां को भ्रूण स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में थे, तो ऐसे में आयु प्रतिबंध लागू नहीं होगा। समान समस्या वाले अन्य जोड़े भी निवारण के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं और फैसले को लागू कर सकते हैं।" कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरोगेसी प्रक्रिया का मतलब भ्रूण फ्रीज से है किसी क्लीनिक में जाने से नहीं।