सरोगेसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत

सरोगेसी कानून लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपतियों को राहत, उम्र में छूट

लेखन गजेंद्र 02:17 pm Oct 09, 202502:17 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरोगेसी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे जनवरी 2022 से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपतियों को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत लागू आयु सीमा उन दंपतियों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने जनवरी 2022 में कानून लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह फैसला न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 3 दंपतियों की याचिकाओं पर सुनाया है।