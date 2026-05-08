चुनाव आयोग से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार को करारा जवाब

याचिकाकर्ताओं ने चेतावनी दी- चुनाव आयोग की स्वायत्तता खतरे में

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून चुनाव आयोग की आजादी को खतरे में डालता है, क्योंकि सरकार के दबदबे वाले पैनल शॉर्टलिस्ट को अनदेखा करके अपनी पसंद के लोगों को चुन सकते हैं। उनका तर्क है कि यह कदम उन पिछले अदालती फैसलों के उलट है, जिनका मकसद चुनावों को निष्पक्ष और राजनीतिक दखलंदाजी से दूर रखना था।

यहां तक कि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के दौरान औपचारिक रूप से आपत्ति जताई थी और मांग की थी कि जब तक अदालत इस मामले पर फैसला नहीं सुना देती, तब तक यह नियुक्ति रोक दी जाए।