सुप्रीम कोर्ट छात्रों पर लाठीचार्ज की तुरंत सुनवाई नहीं करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई पर राजी

CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता वकील से कहा, "हमारा समय बर्बाद मत करो और अपना समय भी बर्बाद मत करो।"

वकील ने कहा कि छात्र NEET परीक्षा के उचित संचालन और राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार चाहते हैं।

वकील की बात काटते हुए CJI ने कहा, "बहुत-बहुत धन्यवाद।"

जब वकील ने कहा कि पुलिस की ज्यादतियों को दर्शाने वाले वीडियो मौजूद हैं, तो CJI बोले, "हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।"