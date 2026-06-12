सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की

याचिका

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, "यह व्याख्या कि अगर कोर्ट नामांकन पत्र खारिज होने पर हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि अन्य लोगों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दी जाए, तो यह उचित नहीं है। इस स्थिति में हम ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं और अतः याचिका खारिज करते हैं।" कोर्ट ने कहा कि एक बार किसी उम्मीदवार का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद, उचित उपाय चुनाव आयोग से संपर्क करना है।