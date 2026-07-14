भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के पास मुस्लिमों को दी नमाज अदा करने की अनुमति

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की थी। इनमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पिछली व्यवस्था को बरकरार करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने मामले को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला है।