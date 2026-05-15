मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार की विवादित भोजशाला को मंदिर घोषित किया

टिप्पणी कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, "ऐतिहासिक साहित्य स्थल विवाद के चरित्र को स्थापित करते हैं कि ये क्षेत्र भोजशाला था, जो परमार वंश के राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। क्षेत्र का धार्मिक चरित्र वाग्देवी सरस्वती के मंदिर के साथ भोजशाला माना जाता है। पीठ 2003 के ASI के उस आदेश को रद्द करती है, जो परिसर में पूजा करने के लिए हिंदुओं के अधिकारों को प्रतिबंधित करता है और मुस्लिमों को नमाज अदा करने की अनुमति देता है।"

मुस्लिम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा- मस्जिद के लिए सरकार से जमीन मांगे कोर्ट ने कहा, "मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अगर प्रतिवादी धार के भीतर भूमि आवंटन या मस्जिद के निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो राज्य आवेदन पर विचार कर सकता है।" कोर्ट ने विवादित भोजशाला का संरक्षण ASI को देते हुए कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा देवी सरस्वती की मूर्ति को लंदन संग्रहालय से लाकर भोजशाला परिसर में स्थापित करने के लिए राहत का दावा किया गया है। सरकार इस पर विचार कर सकती है।

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विवाद क्या है भोजशाला का विवाद? धार में 800 साल पुरानी भोजशाला को लेकर हिंदू-मुस्लिम के बीच विवाद है। हिंदू इसे सरस्वती मंदिर, जबकि मुस्लिम कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। हिंदू संगठन बताते हैं कि राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला में सरस्वती सदन 1,000 वर्ष पूर्व शिक्षा का बड़ा संस्थान था। राजवंश काल में मुस्लिम समाज को नमाज के लिए अनुमति दी गई। 1951 में भोजशाला को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्राप्त है। हर साल यहां बसंत पंचमी पर पूजा और शुक्रवार को नमाज होती है।

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