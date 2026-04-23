अब 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी' नहीं, संविधान तय करेगा सबरीमाला का भविष्य- सुप्रीम कोर्ट

बेंच मंदिर बहिष्कार की संवैधानिकता की समीक्षा कर रही है

सुनवाई के दौरान, एक वकील ने न्यायिक संयम को लेकर शशी थरूर का लिखा एक आर्टिकल पेश किया। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नरमी से समझाया कि किसी की राय और अदालत के कानूनी फैसले एक जैसे नहीं होते। वहीं, जस्टिस नागरत्ना ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितनी गलत और अविश्वसनीय जानकारी दे सकती है। अब बेंच यह देख रही है कि कुछ मंदिरों में महिलाओं को दूर रखने वाली पुरानी परंपराएं संविधान में दिए गए समानता के वादे पर खरी उतरती हैं या नहीं। यह बहस पूरे भारत में धार्मिक रीति-रिवाजों को कैसे देखा जाएगा, इसे तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।