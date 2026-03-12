क्या भारत नहीं आएगी नेताजी बोस की अस्थियां? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

याचिका CJI ने कहा- कितनी बार अदालत में आएगा मामला लाइव लॉ के मुताबिक, सुनवाई की शुरूआत में ही पीठ ने बताया था कि पहले भी इसी तरह की याचिकाएं अदालत में दायर की गई थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। CJI ने पूछा, "यह मामला कितनी बार अदालत में आएगा?, 2024 में भी इसी तरह का एक मामला खारिज कर दिया गया था।" सिंघवी ने जवाब दिया कि पिछली याचिकाओं में नेताजी के जीवित होने की घोषणा और उनके ठिकाने की जांच की मांग की गई थी।

सुनवाई कोर्ट ने पूछा- नेताजी की अस्थियां कहां हैं? सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा, "उनकी अस्थियां कहां हैं? सिंघवी ने कहा कि भारतीय राष्ट्राध्यक्ष जापान के रेनकोजी मंदिर का दौरा कर वहां संरक्षित नेताजी की अस्थियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। CJI ने कहा कि नेताजी महानतम राष्ट्रीय नायक थे, जिनको कोर्ट नमन करता है, लेकिन इस याचिका का समर्थन कितने परिवार के सदस्य कर रहे हैं? सिंघवी ने कहाकि उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बेटी है। याचिका उनके बेटे ने दायर की है, जिसका वो ऑनलाइन समर्थन करती हैं।

