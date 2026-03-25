सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची के बलात्कार मामले में गुरुग्राम पुलिस को लगाई फटकार, कहा- रवैया शर्मनाक

SIT

कोर्ट ने किया SIT का गठन

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा राज्य द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर भी नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया है और गुरुग्राम पुलिस से जांच को SIT को सौंपने का निर्देश दिया। SIT में सभी 3 लोग हरियाणा कैडर की महिला IPS अधिकारी हैं। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को SIT को जल्द से जल्द नोटिफाई करने का निर्देश दिया है।