सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार को फटकारा

लेखन गजेंद्र 04:01 pm Nov 16, 202604:01 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। शास्त्री भवन में मौजूद इस पुस्तकालय को सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत पुनर्विकास के हिस्से के तौर पर गिराने का प्रस्ताव है। इस ऐतिहासिक पुस्तकालय में 8.5 लाख से अधिक किताबें हैं। इतनी पुरानी पुस्तकालय के साथ ऐसे बर्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताया है और सरकार से किताबों का सम्मान करने को कहा है।