दिल्ली में प्रदूषण के बीच स्कूल के खेलों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, प्रतियोगिता स्थगित की
क्या है खबर?
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूलों में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने खेलों को स्थगित करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ को बताया गया कि इस समय दिल्ली में खेल प्रतियोगिता आयोजित करना बच्चों को गैंस चैंबर में डालने के समान है। इसके बाद कोर्ट ने खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित कर आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा है।
मामला
क्या है मामला?
दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बावजूद भी कई स्कूल नवंबर-दिसंबर में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि कई स्कूल नवंबर में भीषण प्रदूषण के बीच खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने जा रहे हैं, जबकि बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित हैं और खेल प्रतियोगिता उन्हें गैस चैंबर में डालने जैसा है।
आदेश
कोर्ट ने क्या कहा?
इस पर पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से खेल गतिविधियों को सुरक्षित महीनों में स्थानांतरित करने के निर्देश देने पर विचार करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता से संबंधित मामले की मासिक आधार पर सुनवाई हो ताकि उपायों पर नजर रखी जा सके। कोर्ट को बताया गया कि ऐसी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट अपनी इच्छानुसार आदेश पारित कर सकता है।