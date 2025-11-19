दिल्ली के स्कूलों में प्रदूषण के बीच खेलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया

दिल्ली में प्रदूषण के बीच स्कूल के खेलों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, प्रतियोगिता स्थगित की

लेखन गजेंद्र 02:30 pm Nov 19, 202502:30 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूलों में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने खेलों को स्थगित करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ को बताया गया कि इस समय दिल्ली में खेल प्रतियोगिता आयोजित करना बच्चों को गैंस चैंबर में डालने के समान है। इसके बाद कोर्ट ने खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित कर आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा है।