1996 बस धमाका: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 28 साल बाद फिर से होगी सुनवाई

करीब तीन दशक पुराने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 1996 के राजस्थान बस धमाके की नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है। इस धमाके में 14 लोगों की जान चली गई थी और 37 लोग घायल हुए थे। अब्दुल हमीद, जिन्हें पहले मौत की सजा मिली थी, अब उन्हें इंसाफ का एक और मौका मिलेगा। अदालत ने पाया कि पिछली बार उन्हें सही कानूनी मदद नहीं मिल पाई थी। इस नए ट्रायल को एक साल के अंदर पूरा करना जरुरी है।