1996 बस धमाका: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 28 साल बाद फिर से होगी सुनवाई
करीब तीन दशक पुराने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 1996 के राजस्थान बस धमाके की नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है। इस धमाके में 14 लोगों की जान चली गई थी और 37 लोग घायल हुए थे। अब्दुल हमीद, जिन्हें पहले मौत की सजा मिली थी, अब उन्हें इंसाफ का एक और मौका मिलेगा। अदालत ने पाया कि पिछली बार उन्हें सही कानूनी मदद नहीं मिल पाई थी। इस नए ट्रायल को एक साल के अंदर पूरा करना जरुरी है।
राजस्थान हाई कोर्ट नए ट्रायल के लिए कोर्ट का चुनाव करेगी
राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में एक स्पेशल कोर्ट का चुनाव करेगी जो इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी। इसका मकसद यह है कि इस बार अब्दुल हमीद को सही कानूनी मदद मिल सके। वहीं, सह-आरोपी पप्पू (उर्फ सलीम) को पहले ही बरी कर दिया गया था, और छह अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि यह फैसला सिर्फ गलत प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए है, इसका यह मतलब नहीं कि अभी किसी को दोषी या निर्दोष ठहराया गया है।