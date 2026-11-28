सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा- दोषी की रिहाई में अब पीड़ित सिर्फ दर्शक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक, जब राज्य सरकार किसी दोषी को उसकी सजा पूरी होने से पहले रिहा करने या उसकी सजा में कमी करने का फैसला करती है, तो उससे पहले पीड़ितों या उनके परिवारों की बात सुनना बेहद जरूरी होगा। यह बड़ा फैसला पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय से पहले हुई रिहाई पर उठे सवालों के बाद आया है। इसके साथ ही यह बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश पर भी एक बार फिर से ध्यान दिलाता है।
कोर्ट ने आनंद मोहन को रिहा करने का आदेश पलटा
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित केवल दर्शक नहीं होते। उन्हें हर कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनने का हक है, जिसमें अपील करना और सजा में छूट की सुनवाई भी शामिल है। बिहार सरकार के उस आदेश को पलटते हुए, जिसमें आनंद मोहन को रिहा किया गया था, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों के अधिकार और उनकी गरिमा बहुत मायने रखती है। अब आगे से उन गंभीर मामलों में जहां पीड़ित या उनके परिवार का पता लगाना और उनसे संपर्क करना संभव हो, राज्य सरकार आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को समय से पहले रिहा करने या उनकी सजा में छूट तभी दे पाएगी, जब पीड़ितों के पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।