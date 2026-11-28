कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित केवल दर्शक नहीं होते। उन्हें हर कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनने का हक है, जिसमें अपील करना और सजा में छूट की सुनवाई भी शामिल है। बिहार सरकार के उस आदेश को पलटते हुए, जिसमें आनंद मोहन को रिहा किया गया था, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों के अधिकार और उनकी गरिमा बहुत मायने रखती है। अब आगे से उन गंभीर मामलों में जहां पीड़ित या उनके परिवार का पता लगाना और उनसे संपर्क करना संभव हो, राज्य सरकार आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को समय से पहले रिहा करने या उनकी सजा में छूट तभी दे पाएगी, जब पीड़ितों के पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।