IRCTC घोटाले के मामले में लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर आरोप तय

IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप तय

लेखन गजेंद्र 11:20 am Oct 13, 202511:20 am

क्या है खबर?

बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम (IRCTC) घोटाला मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव अपने परिवार के साथ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हुए थे।