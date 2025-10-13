IRCTC घोटाले के मामले में लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर आरोप तय
क्या है खबर?
बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम (IRCTC) घोटाला मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव अपने परिवार के साथ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हुए थे।
आऱोप
कोर्ट ने कहा- लालू यादव की जानकारी में साजिश रची गई
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि निविदा में घोटाले की पूरी साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी, उनका निविदा में काफी हस्तक्षेप था। कोर्ट ने लालू यादव से आरोपों पर उनका जवाब मांगा, जिस पर लालू ने सभी आरोप झूठे बताए हैं। इसके बाद कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में कुल 14 लोग आरोपी हैं। सोमवार की ही जमीन के बदले नौकरी मामले पर भी सुनवाई है।
ट्विटर पोस्ट
लालू यादव राबड़ी देवी के साथ कोर्ट पहुंचे
VIDEO | IRCTC Scam: RJD supremo Lalu Prasad Yadav, along with Rabri Devi and party leader Tejashwi Yadav arrives at Rouse Avenue Court in Delhi.
The Rouse Avenue Court will pronounce its order on the framing of charges in the IRCTC hotel corruption case.
(Full video available… pic.twitter.com/JeZNClxepr
घोटाला
क्या है IRCTC घोटाला?
यह मामला 2004-2009 के बीच का है। तब लालू यादव रेल मंत्री थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का आरोप है कि IRCTC के रांची-पुरी के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से विजय-विनय कोचर की सुजाता होटल्स को दिया था। आरोप है कि कोचर बंधुओं ने ठेके के बदले लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ की जमीन दी। CBI ने 2017 में FIR दर्ज कराई और अप्रैल 2018 में लालू-राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।