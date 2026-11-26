कोर्ट ने कहा कि हर पैकेट पर हेक्सागोनल वॉर्निंग लेबल (6 किनारों वाले आकार का चेतावनी लेबल) पर उस न्यूट्रिएंट का स्टैंडर्ड पिक्चर वाला हिस्सा होना चाहिए, जिसके साथ 'HIGH FAT', 'HIGH SUGAR' या 'HIGH SALT' लिखा हो।

कोर्ट ने FSSAI को निर्देश दिया कि चिंता वाले न्यूट्रिएंट्स पर थ्रेशहोल्ड वैल्यू तय करने के लिए, अतिरिक्त शुगर और अतिरिक्त वसा के बजाय कुल शुगर और सैचुरेटेड फैट पर ध्यान दिया जाए।

थ्रेशहोल्ड लेवल न कम हों और न बहुत अधिक।