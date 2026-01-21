सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुखना झील को और कितना सुखाओगे; अरावली मामले पर लिया ये फैसला
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट में आज अरावली पहाड़ियों पर खनन से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि रोक बावजूद भी अवैध खनन चल रहा है, इससे ऐसे हालात बनेंगे, जिन्हें सुधार नहीं सकेंगे। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा। वहीं, चंडीगढ़ की सुखना झील को लेकर भी कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई।
टिप्पणी
कोर्ट ने कहा- खनन नहीं रुका तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी
कोर्ट ने कहा, "अवैध खनन केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, ब्लकि इसके असर लंबे समय तक बने रहते हैं। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। कुछ तरह की अवैध गतिविधियां अब भी जारी हैं। अवैध खनन से ऐसे हालात बन सकते हैं, जिन्हें सुधारा नहीं जा सकेगा।" इस दौरान राजस्थान सरकार की ओर से केएम नटराजन ने कहा है कि राज्य अवैध खनन रोकना तुरंत सुनिश्चित करेगा।