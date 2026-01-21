अरावली मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुखना झील को और कितना सुखाओगे; अरावली मामले पर लिया ये फैसला

लेखन आबिद खान 04:42 pm Jan 21, 202604:42 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट में आज अरावली पहाड़ियों पर खनन से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि रोक बावजूद भी अवैध खनन चल रहा है, इससे ऐसे हालात बनेंगे, जिन्हें सुधार नहीं सकेंगे। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा। वहीं, चंडीगढ़ की सुखना झील को लेकर भी कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई।