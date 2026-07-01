सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: देरी से फ्लैट पर अब मिलेगा मुआवजा, कब्जा लेने के बाद भी नहीं खत्म होगा आपका हक
घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आपको अपने फ्लैट का कब्जा देरी से मिला है, तो आप उसके लिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं। भले ही आपने बिना किसी विवाद के फ्लैट का कब्जा ले लिया हो, आपका यह अधिकार खत्म नहीं होता। कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि अगर आपके एग्रीमेंट में मध्यस्थता का खंड भी शामिल है, तब भी शिकायत करने का आपका हक बना रहता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस कंज्यूमर फोरम को भेजा
यह अहम फैसला एक ऐसे मामले में आया है, जो लंबे समय से चल रहा था। इसमें एक घर खरीदार को अपना फ्लैट बहुत देरी से मिला था, लेकिन उस समय उसने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस शिकायत को दोबारा उपभोक्ता मंच के पास भेज दिया है और फोरम को निर्देश दिया है कि वह एक साल के भीतर इस पर फैसला करे।
इस फैसले से यह साफ हो गया है कि फ्लैट का कब्जा लेने भर से होमबायर्स के कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाते। कंज्यूमर फोरम हमेशा खरीदारों के हक में खड़ा रहता है, भले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट में कितने भी पेचीदा क्लॉज क्यों न हों।