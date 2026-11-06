OBC आरक्षण फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्पष्टीकरण, कहा- पिछली नियुक्तियों पर लागू नहीं होगा
देश
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसका हालिया OBC आरक्षण से जुड़ा फैसला पिछली नियुक्तियों पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है, अगर आपको 11 मार्च के फैसले से पहले नौकरी मिली थी, तो आपके पद पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सरकार ने यह बात रखी थी कि पुरानी नियुक्तियों में बदलाव करने से बहुत ज्यादा उलझन पैदा हो सकती है, जिसके बाद कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण दिया।
कोर्ट ने पद के आधार पर OBC के नियम को सही माना
अब आगे से कोर्ट का मार्च का फैसला कायम रहेगा। इसके तहत, OBC उम्मीदवारों को सिर्फ इसलिए आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके माता-पिता एक तय आय सीमा से ज्यादा कमाते हैं।
अब माता-पिता की आय के बजाय पद के आधार पर ही आरक्षण का नियम देखा जाएगा। इसलिए, 2025 की सिविल सेवा परीक्षा, जो मार्च में फैसला सुनाए जाने के समय चल रही थी, इन्हीं नए नियमों के तहत होगी।