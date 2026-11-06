OBC आरक्षण फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्पष्टीकरण, कहा- पिछली नियुक्तियों पर लागू नहीं होगा

अब आगे से कोर्ट का मार्च का फैसला कायम रहेगा। इसके तहत, OBC उम्मीदवारों को सिर्फ इसलिए आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके माता-पिता एक तय आय सीमा से ज्यादा कमाते हैं।

अब माता-पिता की आय के बजाय पद के आधार पर ही आरक्षण का नियम देखा जाएगा। इसलिए, 2025 की सिविल सेवा परीक्षा, जो मार्च में फैसला सुनाए जाने के समय चल रही थी, इन्हीं नए नियमों के तहत होगी।