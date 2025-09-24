सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकील को फटकार लगाई

न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकील को फटकारा, कहा- क्या आप जानते हैं हम कितने घंटे सोते हैं?

लेखन गजेंद्र 01:43 pm Sep 24, 202501:43 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने एक मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया तो उसे न्यायमूर्ति सूर्यकांत की कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायालय में बढ़ते काम के दबाव का हवाला देते हुए वकील की एक आवासीय मकान की नीलामी से जुड़े मामले को उसी दिन सुनने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक किसी की आजादी का सवाल न हो, वह मामले की तुरंत सुनवाई नहीं करेंगे।