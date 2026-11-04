सुप्रीम कोर्ट ने CEC को कानूनी राहत देने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने CEC को कानूनी राहत देने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा

लेखन गजेंद्र 05:24 pm Nov 04, 202605:24 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दूसरे चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से राहत दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने एक्टिविस्ट और वकील अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। याचिका में 2023 के सेक्शन 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।