दिल्ली की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को हटाने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। अधिकारियों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए इस लाइब्रेरी को 30 सितंबर तक शास्त्री भवन से खाली करने का आदेश दिया है।

8 लाख से ज्यादा किताबों और एक समृद्ध इतिहास वाली यह लाइब्रेरी, जिसके पास अभी तक कोई नई जगह नहीं है, इससे कई चिंताएं बढ़ गई हैं।