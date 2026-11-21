दिल्ली की ऐतिहासिक लाइब्रेरी पर खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कहां जाएंगी 8.5 लाख किताबें?
लेखन आबिद खान
दिल्ली की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को हटाने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। अधिकारियों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए इस लाइब्रेरी को 30 सितंबर तक शास्त्री भवन से खाली करने का आदेश दिया है।
8 लाख से ज्यादा किताबों और एक समृद्ध इतिहास वाली यह लाइब्रेरी, जिसके पास अभी तक कोई नई जगह नहीं है, इससे कई चिंताएं बढ़ गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विस्तृत स्थानांतरण योजना
अदालत जानना चाहती है कि किताबों के इस विशाल संग्रह को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा और आखिर यह कहां शिफ्ट होगा।
सरकार से विस्तृत स्थानांतरण योजना मांगकर, सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्टों की आपाधापी में कहीं खो न जाए।