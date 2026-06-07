इज्जत और आजादी है सबसे बड़ी! सुप्रीम कोर्ट ने सेना अधिकारी की शादी खत्म की
देश
सुप्रीम कोर्ट ने सालों से अलग रह रहे एक सेना अधिकारी और उनकी डेंटिस्ट पत्नी की शादी खत्म कर दी है। अदालत ने कहा कि उनके रिश्ते को सुधारने की उम्मीद अब खत्म हो गई है और उन्हें जबरदस्ती एक टूटी हुई शादी में बांधे रखने से किसी का भला नहीं होगा।
जजों ने अपनी इज्जत और आजादी पर जोर दिया
जजों ने बताया कि सिर्फ शादी के नाम पर रिश्ते में बंधे रहने से कहीं ज्यादा, अपनी इज्जत और आजादी मायने रखती है। उन्होंने समझाया कि जब कोई उम्मीद नहीं बचती, तो तलाक लोगों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देता है। यह संदेश भविष्य में ऐसे ही मामलों के फैसले पर भी असर डाल सकता है।