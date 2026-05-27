सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग के लिए तय की सीमा देश May 27, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग (ECI) सिर्फ यह तय कर सकता है कि कौन वोट देने का हकदार है। किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना ECI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

अदालत के इस फैसले से SIR की विश्वसनीयता बनी रहती है और यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों।