सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग के लिए तय की सीमा
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सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग (ECI) सिर्फ यह तय कर सकता है कि कौन वोट देने का हकदार है। किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना ECI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
अदालत के इस फैसले से SIR की विश्वसनीयता बनी रहती है और यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों।
पीठ ने नागरिकता के सवालों को बाहर रखा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि SIR में ECI का मुख्य काम वोटर लिस्ट को सही रखना और उसे हमेशा अपडेटेड बनाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
अदालत ने बताया कि SIR सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक लक्ष्य से जुड़ा है, लेकिन नागरिकता से जुड़े सवालों पर फैसला लेने का काम दूसरों का है।