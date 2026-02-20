सुप्रीम कोर्ट ने बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज की

बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

लेखन गजेंद्र 01:26 pm Feb 20, 202601:26 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें देश भर में बाबर या 'बाबरी मस्जिद' के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने इसे वापस लेने की बात कही। याचिका वापस लेने के बाद इसे खारिज किया गया है।