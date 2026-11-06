सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजनालयों पर लगा प्रतिबंध हटाने से मना किया

रेस्टोरेंट मालिकों ने कोर्ट में दलील दी कि देश के 80 प्रतिशत लोग मीट खाते हैं और फैसले से कारोबार खत्म हो जाएगा।

इस पर कोर्ट ने कहा, "हमें संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है और इस स्टेज पर हम कुछ नहीं कह सकते।"

फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में जल्द आखिरी फैसला सुनाए।

हल्के-फुल्के अंदाज में पीठ ने कहा, "दिवाली मिठाई खाकर मनाएं। वेज या नॉन-वेज को एक तरफ रख दें।"