केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- सोनम वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख नेपाल-बांग्लादेश बन जाए

सुनवाई वांगचुक युवाओं को आत्मदाह के लिए उकसा रहे थे- केंद्र केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक को जनमत संग्रह और जनमत सर्वेक्षण की मांग करके जहर फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लद्दाख को रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए कहा कि वह देश की रक्षा और सीमा पर तैनात बलों के लिए आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण है। मेहता ने आरोप लगाया कि वांगचुक युवाओं को आत्मदाह के लिए उकसा रहे थे।

बचाव केंद्र ने NSA का बचाव किया मेहता ने कोर्ट में वांगचुक के बयान का हवाला देकर कहा कि वे क्षेत्र तय करने के अधिकार की बात करते हैं। मेहता ने कहा, "जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा होने के नाते, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले क्षेत्र होने के नाते, आप कहते हैं कि यह मेरा अधिकार है कि मैं तय करूं कि मैं किससे संबंधित हूं या किसमें विलय करूं। यदि यह NSA हिरासत का मामला नहीं है, तो कोई भी मामला नहीं हो सकता।"

