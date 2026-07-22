सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में उतरी, लाठीचार्ज की स्वतंत्र जांच की मांग

एसोसिएशन ने संबंधित अधिकारियों से लाठीचार्ज की तत्काल, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आह्वान किया है।

अधिकारियों से सभी घायल छात्र प्रदर्शनकारियों और विधि समुदाय के सदस्यों के लिए उचित चिकित्सा उपचार और सहायता सुनिश्चित करने की भी मांग की है।

SCAORA ने भी जोर दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता का एक प्रयोग है।