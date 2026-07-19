फीफा विश्व कप के फाइनल में नहीं कटेगी बिजली! केरलम सरकार ने तैयार किया 850 करोड़ का मास्टरप्लान

केरल पिछले कुछ समय से बिजली संकट से जूझ रहा है। कम बारिश और बढ़ते तापमान के कारण बिजली की मांग भी काफी बढ़ गई है। मंत्री जोसेफ ने जानकारी दी कि पिछली सरकार ने जो लंबे समय के लिए बिजली खरीद का समझौता रद्द कर दिया था, उसकी वजह से पीक आवर्स (अधिक मांग वाले घंटों) में परेशानी और बढ़ गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार अभी बाजार से अतिरिक्त बिजली खरीद रही है। इसी क्रम में हाल ही में 850 करोड़ रुपये की एक योजना को मंजूरी मिली है, जिससे 200 मेगावाट की 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली बिजली जोड़ी जाएगी।