दिल्ली में जून की 'ठंडी' शुरुआत, क्या शाम को बरसेंगे राहत के बादल?
दिल्ली में रविवार का दिन सुखद ठंडक के साथ शुरू हुआ। आज सुबह न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जून के सामान्य तापमान से करीब 2 डिग्री कम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दिन ढलने के बाद गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना भी है। सुबह नमी का स्तर 61 प्रतिशत था, जिससे मौसम में थोड़ी चिपचिपी उमस महसूस हो रही थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं थी।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में
दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 143 दर्ज किया गया है। यह उन लोगों के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है जो प्रदूषण के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन आम जनता के लिए फिलहाल कोई गंभीर खतरा नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। बाहर निकलने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है।