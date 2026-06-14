दिल्ली में जून की 'ठंडी' शुरुआत, क्या शाम को बरसेंगे राहत के बादल? देश Jun 14, 2026

दिल्ली में रविवार का दिन सुखद ठंडक के साथ शुरू हुआ। आज सुबह न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जून के सामान्य तापमान से करीब 2 डिग्री कम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दिन ढलने के बाद गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना भी है। सुबह नमी का स्तर 61 प्रतिशत था, जिससे मौसम में थोड़ी चिपचिपी उमस महसूस हो रही थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं थी।