नेपाल बाढ़ त्रासदी: सुरंग में काम कर रहे भारतीय ने 2 दिन पहाड़ों पर बिताए, अब लौटा घर

ज्ञानन सिंह ने बताया कि बाढ़ आने पर वे और उनके करीब 110 साथी कर्मचारी ऊंची जगह की तरफ भागे, क्योंकि बाढ़ अपने साथ उनके रास्ते में आने वाली हर चीज बहाकर ले जा रही थी।

उन्होंने बताया, "जब हम बाद में कैंप की तरफ लौटे, तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं बचा था। हमारे कैंप, गाड़ियां, स्टोर, सब कुछ बह चुका था। वह मंजर बेहद डरावना था... मैंने सुना है कि हमारी कंपनी के करीब 98 लोग अभी भी लापता हैं।"

नेपाली सेना ने उन्हें खाने और मेडिकल मदद के लिए हवाई मार्ग से सुरक्षित जगह पहुंचाया। इसके बाद सिंह कुछ दिन काठमांडू में रहे, और फिर आखिरकार 1 सितंबर को भारत वापस आ गए।