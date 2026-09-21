केरल में बाढ़ का कहर: एक की मौत, 7 अभी भी लापता

केरल में बाढ़ का कहर: एक की मौत, 7 अभी भी लापता
रविवार को केरल के मलप्पुरम जिले के कोत्तापुझा में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई।
पर्यटकों और एक स्थानीय महिला सहित करीब 7 लोगों के बह जाने की आशंका है। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि घूमने निकले लोग संभल भी नहीं पाए और उनका दिन अचानक एक बचाव अभियान में बदल गया।
मुख्यमंत्री ने मलप्पुरम जिले के निलंबूर-अमरंबलम इलाके में आपदा प्रबंधन बल की एक विशेष टीम को तुरंत तैनात करने का भी निर्देश दिया है।
लगभग 27 लोग बचाए गए, 4 अभी भी फंसे
ओलावरवट्टम नहर और टीके कॉलोनी जैसे मशहूर ठिकानों से बाढ़ का पानी तेजी से गुजरा, जहां आमतौर पर लोगों की भीड़ रहती थी। फुर्ती दिखाते हुए स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों ने नदी के बीच फंसे करीब 27 लोगों को बचा लिया। हालांकि, चोक्कद के 4 लोग अभी भी आंगनवाड़ी के पास चट्टानों और पेड़ों पर अटके हुए हैं।
कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद बचाव दल लगातार काम में जुटे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं।