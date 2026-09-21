केरल में बाढ़ का कहर: एक की मौत, 7 अभी भी लापता

ओलावरवट्टम नहर और टीके कॉलोनी जैसे मशहूर ठिकानों से बाढ़ का पानी तेजी से गुजरा, जहां आमतौर पर लोगों की भीड़ रहती थी। फुर्ती दिखाते हुए स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों ने नदी के बीच फंसे करीब 27 लोगों को बचा लिया। हालांकि, चोक्कद के 4 लोग अभी भी आंगनवाड़ी के पास चट्टानों और पेड़ों पर अटके हुए हैं।

कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद बचाव दल लगातार काम में जुटे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं।