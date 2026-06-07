गोवा के मंत्री पर जंगल की मिट्टी के अवैध उत्खनन का आरोप, पुलिस के पास वीडियो सबूत
गोवा के नदी नौवहन मंत्री सुभाष फल देसाई एक नए विवाद में घिर गए हैं। उन पर कोम्बोला गावं की सरकारी जंगल से गैर-कानूनी तरीके से मिट्टी निकालने का आरोप लगा है। वन अधिकारी सोनिया राणे ने इस मामले में छह जून को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि मंत्री के निर्देशों पर काम कर रहे लोगों ने पेड़ों को साफ किया और फिर ट्रकों की मदद से जंगल की मिट्टी हटा दी।
वीडियो सबूत के साथ पुलिस की जांच
शिकायत के अनुसार, जब अधिकारियों ने काम रोकने का आदेश दिया, तो मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने दावा किया कि मंत्री फल देसाई ने ही उन्हें काम जारी रखने को कहा है। यह भी बताया जा रहा है कि मंत्री खुद भी इस जगह का दौरा कर चुके हैं। वहीं, मंत्री सुभाष फल देसाई ने सफाई दी है कि यह काम सिर्फ गावं के नौजवानों के लिए खेल का मैदान बनाने के लिए किया गया था और इसमें उनका कोई निजी फायदा नहीं था। पुलिस के पास इस मामले से जुड़े वीडियो सबूत हैं और वह इसकी जांच कर रही है। इस घटना से गोवा में पर्यावरण कानूनों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।