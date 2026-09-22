पंजाब और हरियाणा बने भारत के 'गर्मी के केंद्र', वैज्ञानिकों की अपील

एक नए अध्ययन के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी भारत, जिसमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल हैं, अब देश का 'हीट एपिसेंटर' यानी गर्मी का मुख्य केंद्र बन गया है। पिछले 52 सालों में, दिन के समय की और नमी वाली गर्मी काफी बढ़ गई है।

साल 2000 के बाद से तो बहुत ज्यादा गर्मी इस पूरे इलाके में फैल गई है।

इस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि सूखा मौसम, सूखती मिट्टी, जमीन का बहुत ज्यादा गर्म होना और पानी की कमी के बावजूद भारी सिंचाई जैसी चीजें हालात को और बिगाड़ रही हैं।