पंजाब और हरियाणा बने भारत के 'गर्मी के केंद्र', वैज्ञानिकों की अपील
एक नए अध्ययन के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी भारत, जिसमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल हैं, अब देश का 'हीट एपिसेंटर' यानी गर्मी का मुख्य केंद्र बन गया है। पिछले 52 सालों में, दिन के समय की और नमी वाली गर्मी काफी बढ़ गई है।
साल 2000 के बाद से तो बहुत ज्यादा गर्मी इस पूरे इलाके में फैल गई है।
इस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि सूखा मौसम, सूखती मिट्टी, जमीन का बहुत ज्यादा गर्म होना और पानी की कमी के बावजूद भारी सिंचाई जैसी चीजें हालात को और बिगाड़ रही हैं।
शोधकर्ताओं ने IndCEI से बदलावों पर नजर रखने की अपील की
शोधकर्ताओं की टीम जल्दी कार्रवाई करने की मांग कर रही है, खासकर खेती-बाड़ी, पानी के इस्तेमाल और स्वास्थ्य सेवाओं में। ऐसा करने से लोग बढ़ती गर्मी का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
उनका सुझाव है कि बदले हुए इंडिया क्लाइमेट एक्सट्रीम्स इंडेक्स (IndCEI) का इस्तेमाल किया जाए, ताकि बदलावों पर बेहतर नजर रखी जा सके।
इससे खुले में काम करने वाले मजदूरों और शहरों में रहने वाले लोगों को, जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं, बचाया जा सकेगा।