15 साल में 1653 हाथी इंसानी करतूतों के शिकार

शोधकर्ताओं की मांग- बनाए जाएं हाथी गलियारे

जंगल तेजी से घट रहे हैं। उनकी जगह सडकें, खेत और इमारतें बन रही हैं। इसी वजह से हाथियों को इंसानी बस्तियों की ओर आना पड रहा है, खासकर केरल और असम जैसे राज्यों में। इसके चलते इंसानों और हाथियों के बीच खतरनाक टकराव बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया के लगभग 60 प्रतिशत जंगली एशियाई हाथियों का घर है, इसलिए रिसर्च करने वालों का मानना है कि इनके आवासों को बचाना और सुरक्षित गलियारे बनाना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से ही ये विशाल और प्यारे जीव भविष्य में हमारे साथ रह पाएंगे।