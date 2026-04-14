भारत में तेजी से बढ़ रहा फैटी लिवर का कहर: मोटापा और ब्लड शुगर बनी मुख्य वजह, युवा भी खतरे में

वैश्विक MASLD प्रसार अब 16%

दुनिया भर में भी यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। साल 2023 तक दुनिया की लगभग 16% आबादी इस बीमारी से प्रभावित थी, जो 1990 के दशक के मुकाबले काफी अधिक है। अनुमान है कि साल 2050 तक यह आंकड़ा 1.8 अरब तक पहुंच सकता है। भारत में भी ब्लड शुगर और BMI (बॉडी मास इंडेक्स) इसके सबसे बड़े खतरे हैं। डॉक्टर महावीर गोलेचा का कहना है कि इस बढ़ती बीमारी पर काबू पाने के लिए इसकी जल्द पहचान और बेहतर जीवनशैली अपनाना बहुत ज़रूरी है। वहीं, डॉक्टर सचिन पलनीकर का मानना है कि नौजवानों में भी इसके मामले पहले से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की सलाह दी है।