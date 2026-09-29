असम में जानलेवा जोखिम उठा कर स्कूल जाते बच्चे, पुल का इंतजार कब तक?

स्थानीय लोग सालों से नेताओं से एक पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। उनकी यह मांग सिर्फ बच्चों के स्कूल जाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं और बाकी ज़रूरी कामों के लिए भी है। एक निवासी ने एक दुखद हादसे का जिक्र किया, जिससे यह बात सामने आती है कि यहां हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। कई बार नावों की कमी के कारण बच्चे या तो स्कूल देर से पहुंचते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाते। स्थानीय निवासी चंदन माझी ने कहा, "जब बच्चों को छोटी नाव में नदी के पार ले जाया जाता है, तो हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं वे पानी में न गिर जाएं।"