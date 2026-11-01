दिल्ली में 261 के पार पहुंचा AQI, अब कैमरे करेंगे फैसला

लोग लंबे इंतजार और धीरे-धीरे सरकते ट्रैफिक से बहुत परेशान हैं, लेकिन अधिकारी बताते हैं कि यह सब जरूरी है। उनका कहना है कि दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब है। 57 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 22 ने 'बहुत खराब' हवा का स्तर दर्ज किया है। गाड़ियों पर पाबंदियों के साथ ही धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है और पार्किंग शुल्क भी दोगुना कर दिया गया है। यहां होने वाले प्रदूषण में लगभग 5वां हिस्सा पराली जलाने का है। नियमों का पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए टीमें ऑटोमैटिक लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि नियम तोड़ने वालों को पकड़ा जा सके।