मई में रोहतांग में बर्फबारी! हिमाचल में मौसम का यू-टर्न, यलो अलर्ट जारी

ओलों से फसलों के नुकसान की डर से बागवान परेशान

कलपा, भुंतर और मनाली जैसे इलाकों में कहीं 10 मिलीमीटर तो कहीं 13 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शिमला में आए तूफान ने असामान्य रूप से 30.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे तापमान को घटाकर काफी आरामदायक बना दिया। कुल्लू-मनाली के होटलों और पर्यटन के लिए यह बर्फबारी अच्छी खबर लाई है, लेकिन बागवानों को ओलों से फसलों के नुकसान की चिंता सता रही है।