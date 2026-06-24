झारखंड में तूफान का तांडव: 11 लोगों की दर्दनाक मौत, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
पिछले एक दिन में झारखंड में अचानक आए तूफान की वजह से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं और एक छोटी बच्ची शामिल थीं। इनमें से ज्यादातर लोग खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज और गिरिडीह जैसे जिलों में खुले में थे, तभी इन तूफानों की चपेट में आ गए। खूंटी में सबसे ज्यादा मौतें हुईं, जहां चार लोगों की जान चली गई और वहां क्रिकेट मैच खेल रहे कई और लोग घायल भी हो गए।
लोगों से घर के अंदर रहने की अपील
आगे भारी बारिश और तूफानों के आने की आशंका को देखते हुए, प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। खासकर उन लोगों को जो पेड़ों के आसपास या खुले स्थानों पर हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। इस हफ्ते मौसम का यह अप्रत्याशित मिजाज कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना और खतरनाक खुले इलाकों से दूर रहना ही समझदारी है।