झारखंड में तूफान का तांडव: 11 लोगों की दर्दनाक मौत, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

लोगों से घर के अंदर रहने की अपील

आगे भारी बारिश और तूफानों के आने की आशंका को देखते हुए, प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। खासकर उन लोगों को जो पेड़ों के आसपास या खुले स्थानों पर हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। इस हफ्ते मौसम का यह अप्रत्याशित मिजाज कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना और खतरनाक खुले इलाकों से दूर रहना ही समझदारी है।