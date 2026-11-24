महाराष्ट्र में सोमवार को नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस पर अजनी रेलवे स्टेशन के पास पत्थर फेंके गए। गनीमत रही कि ट्रेन के A2 कोच की सिर्फ बाहरी खिड़की का शीशा टूटा और कोई घायल नहीं हुआ। ट्रेन बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही।