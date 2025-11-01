आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई है, जिसमें कम से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है।

बयान मुख्यमंत्री बोले- अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से हड़कंप मच गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने अधिकारियों को घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं और स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल का दौरा करने और राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा है।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखें भगदड़ के बाद के दृश्य VIDEO | Andhra Pradesh: Stampede reported at Venkateswara Temple in Kashibugga in Srikakulam district; several devotees injured, rushed to hospital. More details are awaited.



(Source: Third Party)#AndhraPradesh pic.twitter.com/dOJxEI4JHC — Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2025

वजह कैसे मची भगदड़? शुरुआती जानकारी के अनुसार, भारी भीड़ के कारण रेलिंग गिर गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग एक-दूसरे पर गिर गए। बताया जा रहा है कि कार्तिक मास की एकादशी की वजह से मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। हादसा मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही हुआ है। अभी तक के वीडियो और फोटो से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं।