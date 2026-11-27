श्रीनगर दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हुआ शामिल, क्या है कारण?
श्रीनगर अपने पर्यावरण के लिए मशहूर है। लेकिन यह शहर भी दुनिया के उन 10 शहरों में शामिल हो गया है जहां की हवा सबसे खराब है। यह दुनिया का 9वां सबसे प्रदूषित शहर बनकर सामने आया।
27 नवंबर को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 487 के बड़े आंकड़े पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले तो यह 626 था। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि शहर की हवा कितनी खतरनाक स्तर पर खराब हो चुकी है।
वाहनों से निकलने वाला धुआं और हीटिंग से बिगड़ी श्रीनगर की हवा
श्रीनगर में 21 नवंबर से ही AQI लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है। इसकी मुख्य वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं (एमिशन) और घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीटिंग उपकरण हैं।
कश्मीर घाटी में शहर की भौगोलिक स्थिति भी इस समस्या को और बढ़ा देती है। यहां की बनावट ऐसी है कि प्रदूषण यहीं फंसा रह जाता है, खासकर सर्दियों के मौसम में।
इस दौरान बारिश भी बहुत कम होती है, जिससे हवा में जमा गंदगी साफ नहीं हो पाती। यह घटना हमें याद दिलाती है कि पहाड़ी इलाकों में हवा को साफ बनाए रखना कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है।