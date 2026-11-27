श्रीनगर में 21 नवंबर से ही AQI लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है। इसकी मुख्य वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं (एमिशन) और घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीटिंग उपकरण हैं।

कश्मीर घाटी में शहर की भौगोलिक स्थिति भी इस समस्या को और बढ़ा देती है। यहां की बनावट ऐसी है कि प्रदूषण यहीं फंसा रह जाता है, खासकर सर्दियों के मौसम में।

इस दौरान बारिश भी बहुत कम होती है, जिससे हवा में जमा गंदगी साफ नहीं हो पाती। यह घटना हमें याद दिलाती है कि पहाड़ी इलाकों में हवा को साफ बनाए रखना कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है।