श्रीनगर की हवा हुई जहरीली, 364 AQI के साथ दिल्ली को पछाड़ बना देश का सबसे प्रदूषित शहर
लेखन भारत शर्मा
श्रीनगर गुरुवार दोपहर को देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 364 रिकॉर्ड किया गया, जो दिल्ली के 160 AQI से दोगुने से भी ज्यादा था। पूरी दुनिया में भी श्रीनगर खराब हवा के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में PM2.5 और PM10 कणों का स्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। इस वजह से पूरा शहर घने धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आया।
पुलवामा विधायक पारा ने AQI में बढ़ोतरी पर जताई चिंता
पुलवामा के विधायक वहीद पारा ने हरियाली खत्म होने और बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने यह भी बताया कि हवा की गुणवत्ता का वास्तविक समय का डाटा (रियल-टाइम AQI रीडिंग) कई बार सरकारी आंकड़ों से भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर चला जाता है।