श्रीनगर गुरुवार दोपहर को देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 364 रिकॉर्ड किया गया, जो दिल्ली के 160 AQI से दोगुने से भी ज्यादा था। पूरी दुनिया में भी श्रीनगर खराब हवा के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में PM2.5 और PM10 कणों का स्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। इस वजह से पूरा शहर घने धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आया।