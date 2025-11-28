श्रीलंका से रविवार को तमिलनाडु पहुंचेगा चक्रवात 'दितवाह', भारी बारिश की संभावना

श्रीलंका के तटीय इलाकों में चक्रवात 'दितवाह' की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिससे वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त है। यह चक्रवात रविवार तक तमिलनाडु पहुंच जाएगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवात अभी श्रीलंका के तटीय इलाके और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। विभाग का कहना है कि चक्रवात 28 से 30 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी पहुंचेगा। इस दौरान भारी बारिश होने की संभावना है।

अलर्ट आंध्र प्रदेश और रायलसीमा पर भी दिखेगा असर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि चक्रवात 'दितवाह' पिछले 6 घंटों में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है। अभी तूफान श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 80 किलोमीटर, पुडुचेरी से 480 किलोमीटर और चेन्नई से 580 किलोमीटर की दूरी पर है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाद तूफान 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में पहुंचेगा। इस दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

बारिश लोगों को सतर्क किया गया विशाखापत्तनम चक्रवात चेतावनी केंद्र ने चक्रवात को लेकर उत्तरी और दक्षिणी तटीय जिलों में अलग-अलग चरणों में छिटपुट से लेकर भारी बारिश की चेतावनी दी है। अधिकारी ने तेज हवाओं के कारण मछुआरों को समुद्र के पास न जाने की सलाह दी है। तटीय झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों जाने के लिए कहा गया है। बिजली गिरने की भी संभावना है। सड़क परिवहन और हेलीकॉप्टर सेवाओं पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात कही है।

