8 घंटे इंतजार के बाद स्पाइसजेट ने रद्द की उड़ान, फंसे यात्रियों ने दी कार्रवाई की चेतावनी

एक यात्री कार्तिक जोशी ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ बोर्डिंग के लिए तैयार थे, तभी उन्हें फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिली। कार्तिक जोशी ने स्पाइसजेट पर गुस्सा जताया कि एयरलाइन ने यात्रियों को कोई मदद या दूसरा विकल्प नहीं दिया। उन्होंने अपने टिकट के पैसे वापस मिलने की पक्की जानकारी मांगी।

जोशी ने एयरलाइन से साफ कहा है कि वह 48 घंटे के भीतर उनकी शिकायत को स्वीकार करे और 2 वर्किंग दिनों के अंदर उस पर स्पष्ट जवाब दे। जोशी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या जल्द हल नहीं हुई तो वे एविएशन अथॉरिटीज से शिकायत करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उनकी चिंता को संबंधित एयरलाइन तक पहुंचा दिया है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके।