8 घंटे इंतजार के बाद स्पाइसजेट ने रद्द की उड़ान, फंसे यात्रियों ने दी कार्रवाई की चेतावनी
दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट 11 सितंबर की रात करीब 1 बजे रद्द कर दी गई। यात्रियों को कई घंटों की देरी का सामना करना पड़ा, कुछ यात्री तो 8 घंटे से भी ज्यादा इंतजार करते रहे। लोग पहले ही चेक-इन कर चुके थे, बोर्डिंग पास भी ले चुके थे और गेट पर अपनी उड़ान का इंतजार कर रहे थे। तभी एयरलाइन ने रात करीब 1 बजे फ्लाइट रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिससे सभी यात्री रात भर के लिए वहीं फंस गए।
यात्री ने रिफंड की पक्की जानकारी मांगी
एक यात्री कार्तिक जोशी ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ बोर्डिंग के लिए तैयार थे, तभी उन्हें फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिली। कार्तिक जोशी ने स्पाइसजेट पर गुस्सा जताया कि एयरलाइन ने यात्रियों को कोई मदद या दूसरा विकल्प नहीं दिया। उन्होंने अपने टिकट के पैसे वापस मिलने की पक्की जानकारी मांगी।
जोशी ने एयरलाइन से साफ कहा है कि वह 48 घंटे के भीतर उनकी शिकायत को स्वीकार करे और 2 वर्किंग दिनों के अंदर उस पर स्पष्ट जवाब दे। जोशी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या जल्द हल नहीं हुई तो वे एविएशन अथॉरिटीज से शिकायत करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उनकी चिंता को संबंधित एयरलाइन तक पहुंचा दिया है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके।