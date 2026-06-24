बिहार को मिली राहत, जानिए दिल्ली-NCR में कब होगी मानसून की एंट्री? देश Jun 24, 2026

आखिरकार दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार पहुंच गया है, जो लंबे इंतजार के बाद बारिश और राहत लेकर आया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 24 जून को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन दिल्ली-NCR के लोगों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, और मानसून के अपने तय समय 27 जून के बाद ही आने की उम्मीद है।