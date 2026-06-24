बिहार को मिली राहत, जानिए दिल्ली-NCR में कब होगी मानसून की एंट्री?
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आखिरकार दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार पहुंच गया है, जो लंबे इंतजार के बाद बारिश और राहत लेकर आया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 24 जून को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन दिल्ली-NCR के लोगों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, और मानसून के अपने तय समय 27 जून के बाद ही आने की उम्मीद है।
मानसून ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक में दी दस्तक
22 जून तक मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों तक पहुंच चुका था। 24 जून को कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली-NCR में मानसून से पहले कुछ बादल और गरज-चमक दिख सकते हैं, लेकिन ये असली मानसूनी बारिश नहीं होंगी। अगर मानसून की प्रगति धीमी रही, तो दिल्ली में असली बारिश 5 से 8 जुलाई के बीच हो सकती है।