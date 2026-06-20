मानसून के लिए तरस रहा भारत, अब तक 46 प्रतिशत कम हुई बारिश

जून के आखिर में होगा मानसून में सुधार

'अल नीनो' जिसमें प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, पूरी दुनिया में हवाओं के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। इसी के चलते भारत का मानसून कमजोर पड़ रहा है। हिंद महासागर 'डाइपोल' (IOD) की स्थिति भी इस बार मानसून के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा, 'मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन' (MJO) नाम का एक और मौसमी कारक भी बारिश लाने में सहायक नहीं हो रहा है। हालांकि, IMD ने एक अच्छी खबर दी है। उन्हें उम्मीद है कि जून के आखिर तक हालात सुधर सकते हैं। अरब सागर से उठने वाली तेज हवाएं महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में आखिरकार बारिश ला सकती हैं।